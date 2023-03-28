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НовостиОбщество28 марта 2023 5:36

Нехватку водительских кадров в Томске планируют решить переобучением водителей

Потребность в водительских кадрах составляет 150 человек
Алёна Мищенко
В Томске не хватает порядка 150 водителей.

В Томске не хватает порядка 150 водителей.

Фото: Ксения Высотина

В настоящее время в Томске потребность в водительских кадрах составляет 150 человек. Городские власти планируют рассмотреть возможность обучения групп водителей для последующей работы в автобусах, сообщает пресс-служба мэрии.

Перевозчики городских автобусных маршрутов рассказали, что на данный момент потребность в водительских кадрах в отрасли составляет порядка 150 человек.

«Есть водители, готовые переобучиться с категорий «B» и «C» на «D» с последующим трудоустройством на городские маршруты. Однако действующие правила не позволяют одновременно учиться и работать, что значительно сокращает круг желающих переобучиться», – рассказали перевозчики.

Представители департамента профобразования мэрии заявили, что готовы рассмотреть возможность обучения группы водителей на бюджетной основе. А перевозчики должны гарантировать им трудоустройство после окончания обучения.

В ближайшее будет сформирован список желающих пройти обучение на водителя. Его передадут в региональный департамент для дальнейшей работы.

Напомним, ранее в Томском районе следователи начали проверку по факту высадки ребенка из рейсового автобуса за 10 км до конечной остановки в другом поселке.