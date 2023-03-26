СК начал проверку по факту высадки ребенка из рейсового автобуса в Томском районе

Водитель высадил ребенка за 10 км до конечной остановки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томском районе следователи проводят проверку по факту высадки ребенка из рейсового автобуса за 10 км до конечной остановки в другом поселке, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Ранее в социальных сетях женщина пожаловалась на водителя рейсового автобуса №133, который высадил ее ребенка раньше и не довез до конечной остановки.

«Вчера водитель рейсового автобуса №133 Томск - Курлек высадил ребёнка за 10 км в другом поселке, просто потому что не захотел из-за какого-то одного подростка ехать до конца маршрута. Ребенка доставили домой своими силами уже в 22.30. Рейс был с вокзала на 20.30. Пока муж ехал за ним, я была на связи с ребёнком и просила дать трубку водителю, так как он еще стоял какое-то время на остановке. Но тот даже двери не открыл», – написала женщина в паблике «Регион-70».

Позже следователи организовали проверку данной информации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.