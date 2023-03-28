Две томские школьницы освоят дизайнерскую программу в центре “Сириус”

Участницы займутся проектной графикой, проектированием и интерактивным дизайном. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Две юные томички отправятся на дизайнерскую программу в Образовательный центр “Сириус” с 1 по 24 апреля. Ученица физико-технического лицея Александра Васильева и Виктория Арцимович из гимназии №13 прошли конкурсный отбор, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Проект “Дизайн-мышление. Основы прототипирования в промышленном дизайне” стартовал по решению экспертного совета направления “Искусство”. Список участников сформировал фонд “Талант и успех”. Претендентов отбирали на основании творческих работ, достижений и итоговых оценок в портфолио.

Респонденты займутся проектной графикой, проектированием и интерактивным дизайном. Занятия проведут ведущие педагоги Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

Напомним, победители олимпиады по робототехнике для томских школьников отправятся на "Открытый российский чемпионат по робототехнике и РобоКап Россия-2023".