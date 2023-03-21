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НовостиОбщество21 марта 2023 6:33

Олимпиада по робототехнике для школьников стартовала в Томской области

В первенстве принимают участие более 50 детей
Дарья Черникова
Победители отправятся на Открытый российский чемпионат по робототехнике и РобоКап.

Победители отправятся на Открытый российский чемпионат по робототехнике и РобоКап.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 марта в Томском физико-техническом лицее по улице Мичурина, 8 стартовала XII региональная олимпиада по образовательной робототехнике школьников, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В соревнованиях участвуют более 50 учеников из муниципалитетов. Торжественное открытие - в 13:00, победителей наградят в 16:30. Состязания развивают по десяти направлениям - шоу с роботами, футбол гуманоидных роботов, робофутбол, роботы-спасатели и другие.

Победители отправятся на "Открытый российский чемпионат по робототехнике и РобоКап Россия-2023". Конкурс проводят по правилам международного уровня RoboCupJunior, RoboCupJunior Asia-Pacific.

Напомним, в Томском политехе проведут дни открытых дверей для школьников и студентов техникумов.