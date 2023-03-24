Второй рейс из Томска в Москву «Аэрофлот» запустит с 27 мая

Фото: Владислава Кочетова/Аэропорт ТОМСК

С 27 мая авиакомпания «Аэрофлот» запустит второй регулярный ежедневный рейс направлением Москва-Томск-Москва. Теперь самолеты будут летать дважды в день. Авиасообщение между городами будет открыто до 2 октября.

Уточним, вылет из «Шереметьево» запланирован на 01.50, прилет в Томск - на 10.00 (6.00 мск). В столицу самолет будет вылетать в 11.00 и прибывать туда в 11.25 (мск).

В настоящее время самолеты «Аэрофлота» летают вышеуказанным маршрутом один раз. При этом вылет из столицы проходит поздним вечером, а в обратном направлении - утром.

Кстати, согласно расписания томского аэропорта им. Камова, авиарейсы в столицу России также выполняют компании S7 и «Эл Ал Израиль Эйрлайнз». В столице они приземляются в аэропорту «Домодедово».

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Рейсы будут проводиться дважды в неделю (подробнее...)