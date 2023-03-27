Весной в Томской области проведут VII агрономическое собрание

Апрельские семинары посвятят экономике в молочной продукции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 и 7 апреля томские аграрии проведут традиционное собрание. Встреча посвящена развитию фермерства, автоматизированных процессов в агропромышленном комплексе (АПК) и совершенствованию технологий. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Представители научных и образовательных учреждений, общественных объединений, муниципалитетов и региональных органов самоуправления, селекционеры, агрономы, специалисты и руководители крестьянских и фермерских хозяйств определят приоритетные задачи в сфере и обменяются опытом.

Организаторы запустят выставку современного сельхозоборудования - дронов, метеостанций и другой необходимой техники. 6 апреля состоятся сессии “Развитие фермерства на селе” и “Совершенствование технологий и практические решения”. На следующий день проведут форум “Организация производственных автоматизированных процессов в АПК”.

В марте стартовали обучающие семинары по налогообложению и бухгалтерскому учёту для финансистов сельхозпредприятий региона. На других мероприятиях участники обсудили вопросы кормозаготовки для животноводов и выращивание крупного рогатого скота.

Апрельские семинары посвятят пчеловодству, заготовке корма и экономике в молочной продукции и промышленном животноводстве. На май запланировали сессию “Реализация комплексно научно-технических проектов в сфере сельского хозяйства в Томской области”.

Первое собрание провели агрономы в декабре 2015 года. Более 300 специалистов из России и других стран ежегодно принимают участие в мероприятиях.

Напомним, Томская область стала лидером по сбору грибов и дикоросов.