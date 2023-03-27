Фото: "АиФ-Томск".

В понедельник, 27 марта, в Томске стартовало второе голосование конкурса «Главный котик Томска 2023». Об этом сообщает «АиФ-Томск».

На сайте издания запустили второе голосование, в котором принимают участие уже 50 котов. Его победителям вручат призы от партнеров. А финалисты конкурса поборются за годовой запас корма.

Напомним, финалистом прошлой недели стал кот Мурзик, который набрал 1 527 голосов. Именно он проходит в финал по итогам первой недели. Итоги новой недели будут объявлены в четверг, 30 марта.