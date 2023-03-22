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НовостиОбщество22 марта 2023 8:01

Мест нет: томские приюты для животных переполнены и выживают благодаря неравнодушным горожанам

Переполненные томские приюты для животных выживают только благодаря неравнодушным горожанам
Дарья Черникова
Пушистых постояльцев навещают томичи, которые по ряду причин не могут забрать щенка домой.

Пушистых постояльцев навещают томичи, которые по ряду причин не могут забрать щенка домой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский приют для животных временно прекратил принимать питомцев. По словам сотрудницы “Дог Хауса” Галины Майер, местные жители периодически сообщают о бездомных собаках на улицах, но места для щенков закончились. Убежище рассчитано на 150 псов, все вольеры заполнены. В организации трудятся два человека, которым физически сложно справиться с большим числом питомцев.

“Недавно нам подкинули трёх щенков, мы взяли малышей с надеждой найти им новым дом. Недавно хозяева появились у собаки Багиры. Перед отправкой подопечной в семью, её вылечили”, - объяснила Галина Майер "АиФ-Томск".

Для пушистиков с физическими увечьями делают исключения. Псов забирают с улицы для оказания медицинской помощи, несмотря на переполненность приюта. Неравнодушные жители сообщают о больных животных. Недавно рассказали о сбитой и покалеченной собаке. К сожалению, пострадавшее животное скончалось до приезда добровольцев.

Пушистых постояльцев навещают томичи, которые по ряду причин не могут забрать щенка домой. Зачастую приезжают семейные пары, находят хвостатого друга, закрепляют его за собой и ухаживают. Супруги помогают приюту, привозят корм, играют с подопечными. Люди обретают преданного товарища, с радостью ожидающего нового визита.

Городская администрация не спешит помогать приюту, объяснила сотрудница. Средства для содержания и обеспечения животных не поступают. Зоозащитники обеспечивают организацию самостоятельно и благодаря пожертвованиям томичей.

В приюте “Тотошка” подтвердили ситуацию с переполненностью жилья для животных. Новичков принимают только в экстренных случаях для срочной ветеринарной помощи.

Напомним, томский волонтер организовала на собственной территории передержку для животных.