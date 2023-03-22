Мест нет: томские приюты для животных переполнены и выживают благодаря неравнодушным горожанам

Пушистых постояльцев навещают томичи, которые по ряду причин не могут забрать щенка домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский приют для животных временно прекратил принимать питомцев. По словам сотрудницы “Дог Хауса” Галины Майер, местные жители периодически сообщают о бездомных собаках на улицах, но места для щенков закончились. Убежище рассчитано на 150 псов, все вольеры заполнены. В организации трудятся два человека, которым физически сложно справиться с большим числом питомцев.

“Недавно нам подкинули трёх щенков, мы взяли малышей с надеждой найти им новым дом. Недавно хозяева появились у собаки Багиры. Перед отправкой подопечной в семью, её вылечили”, - объяснила Галина Майер "АиФ-Томск".

Для пушистиков с физическими увечьями делают исключения. Псов забирают с улицы для оказания медицинской помощи, несмотря на переполненность приюта. Неравнодушные жители сообщают о больных животных. Недавно рассказали о сбитой и покалеченной собаке. К сожалению, пострадавшее животное скончалось до приезда добровольцев.

Пушистых постояльцев навещают томичи, которые по ряду причин не могут забрать щенка домой. Зачастую приезжают семейные пары, находят хвостатого друга, закрепляют его за собой и ухаживают. Супруги помогают приюту, привозят корм, играют с подопечными. Люди обретают преданного товарища, с радостью ожидающего нового визита.

Городская администрация не спешит помогать приюту, объяснила сотрудница. Средства для содержания и обеспечения животных не поступают. Зоозащитники обеспечивают организацию самостоятельно и благодаря пожертвованиям томичей.

В приюте “Тотошка” подтвердили ситуацию с переполненностью жилья для животных. Новичков принимают только в экстренных случаях для срочной ветеринарной помощи.

Напомним, томский волонтер организовала на собственной территории передержку для животных.