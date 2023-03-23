Дело экс-замгубернатора Томской области Гурдина перенесли в Верховный суд

Юрий Гурдин в зале суда. Фото: телеграм-канал "Милый Томск".

В четверг, 23 марта, в Советском районном суде Томска началось первое заседание по делу экс-заместителя губернатора Юрия Гурдина. Защита обвиняемого попросила перенести подсудность дела с Томска в Санкт Петербург. Об этом сообщает телеграм-канал «Милый Томск» из зала суда.

Напомним, бывшего заместителя губернатора по инвестиционной политике Юрия Гурдина обвиняют в организации растраты и использовании заведомо подложного документа. С июля 2020-го по ноябрь 2021 года Гурдин создал преступную схему для растраты денег из облбюджета в пользу одной из коммерческих организаций. Финансирование выделяли на разработку и концепцию проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

Суд огласил ходатайство адвокатов Юрия Гурдина. Защита подсудимого попросила изменить территориальную подсудность с Томска в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. По мнению адвокатов, это необходимо для объективного решения вопроса.

Прокурор не согласился с позицией защиты и заявил, что это повод для затягивания процесса.

Суд удовлетворил ходатайство Юрия Гурдина и его защиты и направил уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора в Верховный суд РФ для решения вопроса по ходатайству защиты об изменении территориальной подсудности дела.