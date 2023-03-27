В Томске снесли расселенный аварийный дом по переулку Инструментальный

Фото: Администрация Томска

В Томске снесли аварийный дом по переулку Инструментальный, 36. В конце декабря власти закончили расселение квартир из этого дома. Об этом сообщила городская администрация.

По данным мэрии, двухэтажный дом на 10 квартир был введен в эксплуатацию в 1952 году. В 2013 году его признали аварийным. Жильцам были предоставлены другие помещения для проживания.

Как сообщила заместитель начальника жилищно-коммунального отдела администрации Кировского района Елена Кунгурцева, в конце декабря власти расселили всех жильцов из этого дома. Специалисты забили входы в здание от посторонних лиц, однако в конце года там произошел пожар, поэтому дом был демонтирован в срочном порядке.

Перед сносом дом отключили от электричества, отопления, водоснабжения и канализации и составили ПСД на снос, провели аукцион. На месте работал экскаватор и три грузовые машины. Мусор после сноса вывезли на полигон.

Напомним, ранее мы рассказывали про аварийный дом на улице Лермонтова, 13/1, жильцы которого целых 9 лет ждут расселения. По словам жильцов, в доме рушится абсолютно все. В квартирах на полу видны дыры и сгнившие фрагменты, а как только начинается оттепель, в доме по стенам текут ручьи.