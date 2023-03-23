Томская область стала лидером по сбору грибов и дикоросов

За 2022 год заготовили 787,2 тонны грибов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области в 2022 году собрали самое большое в России количество грибов и ягод. Орехов было заготовлено 8,4 тысячи тонн, а грибов — 787,2 тонны. Самыми востребованными грибами, кстати, оказались лисички и белые. Цифры приводит правительство региона со ссылкой на Рослесинфорг.

"Компании региона выпускают около полутора тысяч наименований различной продукции из дикоросов: продукты питания, косметику, БАДы", - передает пресс-служба правительства Томской области.

В целом в 2022 году в Томской области почти 12 тысяч дикоросов. В лидерах по объемам заготовки также оказались Республика Алтай и Приморский край.

Напомним, томичам по социальным контрактам на развитие личного подсобного хозяйства выплатили более 40 млн рублей.