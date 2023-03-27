Томск может получить звание культурной столицы России

Проект запустили в 2023 году.
Фото: Ксения Высотина
В Томске планируют побороться за звание культурной столицы годы. Заявку от лица города подал Туристский информационный центр. Участниками стали уже 42 субъекта России, сообщили в пресс-службе томской мэрии.
Мероприятие стартовало в 2023 году. Его проводят при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Итоги состязания подведут в сентябре.
Первое почётное звание присудят одному из городов страны в 2024 году. Титул достанется населённому пункту ровно на 12 месяцев.
Напомним, в Томске на 2023 год перенесли установку границ исторического поселения.