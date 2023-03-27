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НовостиОбщество27 марта 2023 4:23

Томск может получить звание культурной столицы России

Впервые город презентуют в новом проекте
Дарья Черникова
Проект запустили в 2023 году.

Проект запустили в 2023 году.

Фото: Ксения Высотина

В Томске планируют побороться за звание культурной столицы годы. Заявку от лица города подал Туристский информационный центр. Участниками стали уже 42 субъекта России, сообщили в пресс-службе томской мэрии.

Мероприятие стартовало в 2023 году. Его проводят при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Итоги состязания подведут в сентябре.

Первое почётное звание присудят одному из городов страны в 2024 году. Титул достанется населённому пункту ровно на 12 месяцев.

Напомним, в Томске на 2023 год перенесли установку границ исторического поселения.