Томск может получить звание культурной столицы России

Проект запустили в 2023 году. Фото: Ксения Высотина

В Томске планируют побороться за звание культурной столицы годы. Заявку от лица города подал Туристский информационный центр. Участниками стали уже 42 субъекта России, сообщили в пресс-службе томской мэрии.

Мероприятие стартовало в 2023 году. Его проводят при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Итоги состязания подведут в сентябре.

Первое почётное звание присудят одному из городов страны в 2024 году. Титул достанется населённому пункту ровно на 12 месяцев.

Напомним, в Томске на 2023 год перенесли установку границ исторического поселения.