В Томске на 2023 год перенесли установку границ исторического поселения

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Установку границ исторического поселения Томска перенесли на 2023 год. Реализовать программу планировали в 2021 году, сообщил заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

На комитете по градостроительству городской думы было озвучено, что охрану границ местности не утвердили. Поэтому приступить к полноценной концепции сохранения исторической застройки города невозможно из-за отсутствия нормативно правового акта.

На данный момент известно, что администрация Томска продолжает корректировать проект, анализируют тему, привлекают дополнительное финансирование и в скором времени границы исторического поселения будут установлены.