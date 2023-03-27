Власти Томска прокомментировали выбор территории для строительства межуниверситетского кампуса

Проект межвузовского кампуса в Томске. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На совещании в Минстрое РФ губернатор Томской области Владимир Мазур, министр Ирек Файзуллин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили создание межуниверситетского кампуса в Томске. Участники планируют земельный участок под будущую застройку. Наиболее приоритетной территорией считают место в 77 гектаров в поселке Заварзино-Радиостанция рядом с Академгородком и особой экономической зоной технико-внедренческого типа. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

По словам замгубернатора Андрея Антонова, площадка имеет очевидные плюсы и минусы. Студенческий городок станет частью техно-цепочки, университетские знания интегрируются с академической наукой и бизнесом.

“С другой стороны, кампус должен стать инструментом развития города и его инфраструктуры. При реализации проекта важно учитывать развитие дорожно-транспортной сети, пассажирских потоков, коммуникаций в интересах жителей. Здесь мы все сложности осознаём и понимаем, как решать”,- заявил Андрей Антонов.

Возведение зданий в экосистеме Академгородка позволит вписать научную молодёжь в производственную цепочку. Как объяснил ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, председатель Томского научно-образовательного консорциума Эдуард Галажинский, необходимо развивать малотоннажную химию и подготавливать кадры для работы на производстве. Это удобнее делать на единой площадке. Строительство кампуса вблизи инновационной среды позволит решить стратегически важные задачи.

Напомним, на федеральном уровне рассказали о планах объединить в кампусе центры разработок крупных компаний, среду для малого бизнеса, площадки для тестирования технологий.