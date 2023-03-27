Михаил Ратнер пообещал исправить ситуацию с созданием доступной среды для инвалидов в Томске

На собрании решили обязательно учитывать позиции представителей ВОИ при проектировании дорог, школ, детских садов, скверов и парков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер провёл встречу с председателем Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) по региону Ириной Дороховой, главой “Союз “Чернобыль” Анатолием Долговым и федеральными экспертами по доступной среде для людей с особыми потребностями Натальей Крель и Дмитрием Петраковым. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На собрании решили обязательно учитывать позиции представителей ВОИ во время проектирования дорог, школ, детских садов, скверов и парков. Граждане с инвалидностью должны участвовать в приёмке объектов.

Ратнер пообещал наладить культуру общения чиновников, сотрудников социальных учреждений, водителей общественного транспорта с людьми с особыми потребностями.

Ранее маломобильные томичи высказались о проблемах инвалидов в городе.