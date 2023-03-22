«НЕдоступная среда»: маломобильные томичи высказались о проблемах инвалидов в городе

Передвижения по многим участкам городских дорог томичи называют непростым квестом. Фото предоставлено героем публикации

«Ну что Вы на дороге катаетесь?!», - обращаются по громкоговорителю инспекторы ГИБДД к девушке на инвалидной коляске. Просят заехать на тротуар. «Но на тротуаре дальше сугроб», - отвечает томичка. «Давайте мы Вас до дома проводим», - предлагают полицейские. Подобными эпизодами наполнена повседневная жизнь Дарьи Беляевой. Почти каждое передвижение по Томску девушка называет непростым квестом.

«Мне приходится чаще ездить по проезжей части, чем по тротуарам. Где-то на них нет спусков, где-то вообще на занижения сваливают снег. Например, на улице Сибирская я увидела, что место заезда на тротуар является на текущий момент складом для снега. Поэтому я вынуждена была развернуться и снова поехать на проезжую часть», - рассказывает Дарья.

Фото предоставлено героем публикации

На просьбу назвать самые проблемные для маломобильных томичей участки Дарья ответила: «Их так много, что легче перечислить доступные. Например, прекрасно все организовано в перинатальном центре, в БКЗ филармонии. Нравится доступность среды в Воскресенской церкви и Богоявленском соборе. Впрочем, там не хватает подъемника на второй этаж. Хорошо обустроены аэропорт, «Ленты», торговые центры «Изумрудный город», «Мегаполис». В целом же сложностей много. Самая больная история - с пешеходными переходами», - говорит томичка.

При передвижении по городу много времени у колясочника занимает поиск объездных путей. Так, чтобы добраться из точки «ул. Кошевого, 55» в точку «пр. Фрунзе, 119/5», а оттуда до «Изумрудного города», Дарье потребовалось целых 120 минут. Одним из препятствий в этом непростом «квесте» стал пешеходный переход на перекрестке улицы Толстого и пр. Фрунзе.

«Съезд обустроен только на одной стороне. Раньше он был и на противоположной, но осенью ремонтники почему-то снова поставили везде высокий бордюр. Перебраться на другую сторону улицы не представлялось возможным, и поэтому я снова, рискуя жизнью, поехала по автодороге», - делится Дарья Беляева.

Фото предоставлено героем публикации

По словам девушки, даже в оборудованных для инвалидов местах передвигаться не всегда удобно. Часто пандус присутствует только с одной стороны входа, пример - Главпочтамт. Приходится делать круг, чтобы попасть в нужную точку.

Отсутствие на улицах города туалетов для людей с инвалидностью – одна из самых серьезных проблем инклюзивной среды Томска.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день нет ни одного уличного туалета для маломобильных людей. Единственный был в Городском саду на адаптированной детской площадке, но её расформировали. Там же были специальный спортинвентарь и качели для деток на колясках. Говорят, их увезли по адресу ул. Мокрушина, 20/3», - делится Дарья.

Томичка отмечает, что со многими проблемами удается справиться благодаря отзывчивости людей. Когда Дарья попала в яму на пешеходном переходе, ей помогли прохожая и водитель грузовика, который остановился и вышел из кабины.

По мнению Дарьи, многие вопросы можно решить, если обращаться в органы власти.

Фото предоставлено героем публикации

«Вопросы адекватной уборки тротуаров от наледи и даже ремонта дорожного полотна можно решить, привлекая внимание. Это не о том, какие все плохие, а о том, что предметно нужно сделать, чтобы стало удобно всем», - сказала девушка.

С ней согласен и другой томич с инвалидностью – Андрей Виноградов. Мужчина признался, что пишет заявления в прокуратуру ежедневно, в результате чего почти все озвученные им проблемы решаются. Так, после обращения Андрея в надзорный орган были установлены пандусы у магазина «Спортмастер».

Фото предоставлено героем публикации

Томич назвал и ту проблему, которую уже долго не удается решить. На улице Бердская находится Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области, в него часто ездят инвалиды. Им приходится передвигаться по очень проблемному участку пути.

«Еще 4 года назад начали реализовывать программу «Безопасные качественные автомобильные дороги», но до сих пор не могут отремонтировать участок пр. Ленина от ул. Дальне-Ключевская до 5 Армии. Если в бюро поедет человек без сопровождения, он точно застрянет. Да и сопровождающим, мамам тяжело толкать коляски по таким местам», - поделился житель Томска.

Фото предоставлено героем публикации

Андрей также рассказал, что в торговых центрах он нередко сталкивается с закрытыми туалетами для инвалидов. Последний такой случай был в «Манеже».

«А в некоторых магазинах проблема – там настолько узко, что на коляске просто негде развернуться», - добавил томич.

Андрей также пожаловался на отсутствие в микрорайоне своего проживания – в «Радонежском» - доступных аптек и даже отделения крупного банка.

Фото предоставлено героем публикации

Для того, чтобы изменить ситуацию, иногда требуется много времени. Бывает и такое, что с организацией приходится долго судиться из-за нежелания ее руководства установить пандус. В целом же, по словам жителя Томска, проблемы инклюзивной среды решаемы.