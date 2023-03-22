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Общество22 марта 2023 7:40

«НЕдоступная среда»: маломобильные томичи высказались о проблемах инвалидов в городе

Инвалиды-колясочники возмущены недоступной городской средой в Томске
Анна Ковалёва
Передвижения по многим участкам городских дорог томичи называют непростым квестом. Фото предоставлено героем публикации

Передвижения по многим участкам городских дорог томичи называют непростым квестом. Фото предоставлено героем публикации

«Ну что Вы на дороге катаетесь?!», - обращаются по громкоговорителю инспекторы ГИБДД к девушке на инвалидной коляске. Просят заехать на тротуар. «Но на тротуаре дальше сугроб», - отвечает томичка. «Давайте мы Вас до дома проводим», - предлагают полицейские. Подобными эпизодами наполнена повседневная жизнь Дарьи Беляевой. Почти каждое передвижение по Томску девушка называет непростым квестом.

«Мне приходится чаще ездить по проезжей части, чем по тротуарам. Где-то на них нет спусков, где-то вообще на занижения сваливают снег. Например, на улице Сибирская я увидела, что место заезда на тротуар является на текущий момент складом для снега. Поэтому я вынуждена была развернуться и снова поехать на проезжую часть», - рассказывает Дарья.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

На просьбу назвать самые проблемные для маломобильных томичей участки Дарья ответила: «Их так много, что легче перечислить доступные. Например, прекрасно все организовано в перинатальном центре, в БКЗ филармонии. Нравится доступность среды в Воскресенской церкви и Богоявленском соборе. Впрочем, там не хватает подъемника на второй этаж. Хорошо обустроены аэропорт, «Ленты», торговые центры «Изумрудный город», «Мегаполис». В целом же сложностей много. Самая больная история - с пешеходными переходами», - говорит томичка.

При передвижении по городу много времени у колясочника занимает поиск объездных путей. Так, чтобы добраться из точки «ул. Кошевого, 55» в точку «пр. Фрунзе, 119/5», а оттуда до «Изумрудного города», Дарье потребовалось целых 120 минут. Одним из препятствий в этом непростом «квесте» стал пешеходный переход на перекрестке улицы Толстого и пр. Фрунзе.

«Съезд обустроен только на одной стороне. Раньше он был и на противоположной, но осенью ремонтники почему-то снова поставили везде высокий бордюр. Перебраться на другую сторону улицы не представлялось возможным, и поэтому я снова, рискуя жизнью, поехала по автодороге», - делится Дарья Беляева.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

По словам девушки, даже в оборудованных для инвалидов местах передвигаться не всегда удобно. Часто пандус присутствует только с одной стороны входа, пример - Главпочтамт. Приходится делать круг, чтобы попасть в нужную точку.

Отсутствие на улицах города туалетов для людей с инвалидностью – одна из самых серьезных проблем инклюзивной среды Томска.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день нет ни одного уличного туалета для маломобильных людей. Единственный был в Городском саду на адаптированной детской площадке, но её расформировали. Там же были специальный спортинвентарь и качели для деток на колясках. Говорят, их увезли по адресу ул. Мокрушина, 20/3», - делится Дарья.

Томичка отмечает, что со многими проблемами удается справиться благодаря отзывчивости людей. Когда Дарья попала в яму на пешеходном переходе, ей помогли прохожая и водитель грузовика, который остановился и вышел из кабины.

По мнению Дарьи, многие вопросы можно решить, если обращаться в органы власти.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Вопросы адекватной уборки тротуаров от наледи и даже ремонта дорожного полотна можно решить, привлекая внимание. Это не о том, какие все плохие, а о том, что предметно нужно сделать, чтобы стало удобно всем», - сказала девушка.

С ней согласен и другой томич с инвалидностью – Андрей Виноградов. Мужчина признался, что пишет заявления в прокуратуру ежедневно, в результате чего почти все озвученные им проблемы решаются. Так, после обращения Андрея в надзорный орган были установлены пандусы у магазина «Спортмастер».

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Томич назвал и ту проблему, которую уже долго не удается решить. На улице Бердская находится Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области, в него часто ездят инвалиды. Им приходится передвигаться по очень проблемному участку пути.

«Еще 4 года назад начали реализовывать программу «Безопасные качественные автомобильные дороги», но до сих пор не могут отремонтировать участок пр. Ленина от ул. Дальне-Ключевская до 5 Армии. Если в бюро поедет человек без сопровождения, он точно застрянет. Да и сопровождающим, мамам тяжело толкать коляски по таким местам», - поделился житель Томска.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Андрей также рассказал, что в торговых центрах он нередко сталкивается с закрытыми туалетами для инвалидов. Последний такой случай был в «Манеже».

«А в некоторых магазинах проблема – там настолько узко, что на коляске просто негде развернуться», - добавил томич.

Андрей также пожаловался на отсутствие в микрорайоне своего проживания – в «Радонежском» - доступных аптек и даже отделения крупного банка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Для того, чтобы изменить ситуацию, иногда требуется много времени. Бывает и такое, что с организацией приходится долго судиться из-за нежелания ее руководства установить пандус. В целом же, по словам жителя Томска, проблемы инклюзивной среды решаемы.

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