В Томской области в Кривошеинском районе 27 марта закрыли ледовую переправу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области в Кривошеинском районе закрыли ледовую переправу через реку Обь, сообщает администрация региона.

«В Кривошеинском районе закрыта ледовая переправа через реку Обь у села Никольское на автодороге Володино – Красный Яр. На переправе установлен знак, запрещающий ее эксплуатацию», – говорится в сообщении.

На действующих ледовых переправах региона продолжают постепенно понижать тоннаж.

Чтобы избежать несчастных случаев при движении через ледовые переправы автомобилистам необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъёмности, строго выполнять требования всех информационных знаков.

Напомним, ранее в Томской области тоннаж на ледовых переправах понизили еще в двух районах региона.