В двух районах Томской области изменили тоннаж на ледовых переправах

В Александровском районе грузоподъёмность снизили до четырёх тонн на всех переправах. Фото: Олег Укладов

На ледовых переправах в Молчановском и Александровском районах понизили транспортную нагрузку. Поправки связаны с повышением температуры воздуха и изменением структуры льда, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В Александровском районе грузоподъёмность снизили до четырёх тонн на всех переправах: через реку Обь, протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз и Волковская на автозимнике Александровское Стрежевой, через протоки Верхний Утаз, Старица на автозимнике Александровское Лукашкин Яр и через протоки Большая Мегипугольская, Малая Мегипугольская, Криволуцкая, Назинская на автозимнике Лукашкин Яр Назино.

В Молчановском районе до шести тонн уменьшили нагрузку на переправе через Обь у села Могочино.

Напомним, ледовую дорогу под Коммунальным мостом в Томске демонтировали.