Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 марта 2023 10:51

В Кривошеинском районе закрыли ледовую переправу

Она находится у села Никольское
Екатерина Яганова
Фото: ГУ МЧС России по Томской области.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области.

В Кривошеинском районе Томской области закрыли ледовую переправу через Обь. Она была обустроена возле села Никольское – на автодороге Володино – Красный Яр. На переправе, как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, уже установили знак, запрещающий проезд.

На действующих переправах также продолжается постепенное понижение тоннажа. Специалисты предупреждают томских автомобилистов, что во избежание несчастных случаев при движении через ледовые мосты нужно неукоснительно соблюдать установленные нормы грузоподъемности, а также выполнять требования всех информационных знаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В шести районах Томской области снизили тоннаж на ледовых переправах

Грузоподъёмность составляет от 15 до четырёх тонн (подробнее...)