В Кривошеинском районе закрыли ледовую переправу

Фото: ГУ МЧС России по Томской области.

В Кривошеинском районе Томской области закрыли ледовую переправу через Обь. Она была обустроена возле села Никольское – на автодороге Володино – Красный Яр. На переправе, как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, уже установили знак, запрещающий проезд.

На действующих переправах также продолжается постепенное понижение тоннажа. Специалисты предупреждают томских автомобилистов, что во избежание несчастных случаев при движении через ледовые мосты нужно неукоснительно соблюдать установленные нормы грузоподъемности, а также выполнять требования всех информационных знаков.

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