В шести районах Томской области снизили тоннаж на ледовых переправах

При проезде по переправам важно соблюдать нормы. Фото: Олег Укладов

На шести ледовых переправах Томской области снизили тоннаж. Транспортную нагрузку уменьшили в Каргасокском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Чаинском и Тегульдетском районах, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На первой территории запретили движение транспортных средств с нагрузкой, общей массой превышающей пять тонн через реки Парабель у села Павлово, Васюган у села Усть-Чижапка, Пиго у села Ильино, Обь, Сосновская протока у села Сосновка и через новое русло протоки Маля.

В Колпашевском районе на нижней полосе тяжесть снизили до 15 тонн. В Молчановском - до трёх тонн на переправе реки Обь у села Могочино. В Парабельском - через реки Парабель у деревни Новиково, Полой у села Голещихино, Обь и по протоку реки Обь у села Нарым разрешают проезд машин массой до четырёх тонн. В Чаинском районе грузоподъёмность ледовых переправ через реку Чая у сёл Подгорное и Гришкино уменьшили до пяти тонн. В Тегульдетском районе тоннаж через реку Чулым у посёлка Берегаево равняется восьми тоннам, у посёлка Верхнее Скоблино (Озёрное) — десяти, у посёлка Центрополигон — шести.

При проезде по переправам важно соблюдать нормы. Нарушения правил безопасности могут стать причинами трагедии. Ежедневно на портале “Томскавтодора” размещают актуальну. информацию о грузоподъёмности на ледовых переправах.

Ранее в двух районах Томской области изменили тоннаж на ледовых переправах.