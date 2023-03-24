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НовостиОбщество24 марта 2023 7:33

В шести районах Томской области снизили тоннаж на ледовых переправах

Грузоподъёмность составляет от 15 до четырёх тонн
Дарья Черникова
При проезде по переправам важно соблюдать нормы.

При проезде по переправам важно соблюдать нормы.

Фото: Олег Укладов

На шести ледовых переправах Томской области снизили тоннаж. Транспортную нагрузку уменьшили в Каргасокском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Чаинском и Тегульдетском районах, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На первой территории запретили движение транспортных средств с нагрузкой, общей массой превышающей пять тонн через реки Парабель у села Павлово, Васюган у села Усть-Чижапка, Пиго у села Ильино, Обь, Сосновская протока у села Сосновка и через новое русло протоки Маля.

В Колпашевском районе на нижней полосе тяжесть снизили до 15 тонн. В Молчановском - до трёх тонн на переправе реки Обь у села Могочино. В Парабельском - через реки Парабель у деревни Новиково, Полой у села Голещихино, Обь и по протоку реки Обь у села Нарым разрешают проезд машин массой до четырёх тонн. В Чаинском районе грузоподъёмность ледовых переправ через реку Чая у сёл Подгорное и Гришкино уменьшили до пяти тонн. В Тегульдетском районе тоннаж через реку Чулым у посёлка Берегаево равняется восьми тоннам, у посёлка Верхнее Скоблино (Озёрное) — десяти, у посёлка Центрополигон — шести.

При проезде по переправам важно соблюдать нормы. Нарушения правил безопасности могут стать причинами трагедии. Ежедневно на портале “Томскавтодора” размещают актуальну. информацию о грузоподъёмности на ледовых переправах.

Ранее в двух районах Томской области изменили тоннаж на ледовых переправах.