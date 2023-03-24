Томский студенческий кампус станет одним из 25 центров притяжения талантливой молодежи

В Томске уже планируют возведение кампуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томский университетский кампус сделают одним из 25 центров притяжения талантливой молодёжи на мировом уровне. Студенческий городок уже начали возводить в городе. Помимо Томска, общежития построят в Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге, Калининграде, Москве.

В дальнейшем кампусы откроют в Великом Новгороде, Архангельске, Самаре, Перми, Иваново, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на федеральной территории "Сириус".

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, городки обустраивают для комфортных условий проживания российских и зарубежных студентов. Строительство организовали в рамках нацпроекта “Наука и университеты”.

Напомним, томская областная дума в феврале начала разработку пакета законопроектов для строительства студенческого кампуса.