Чиновник из Томской области навестил стрежевчан в зоне спецоперации

Фото: мэра Стрежевого/Телеграм.

Замглавы города Стрежевого по социальной политике Владимир Салмин съездил в город Токмак Запорожской области. Там он навестил мобилизованных бойцов из Томской области, об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на мэра Стрежевого Валерия Дениченко.

Как стало известно, Владимир Салмин передал мобилизованным томичам посылки от родственников, лекарства, гуманитарку и письма от школьников.

Фото: мэра Стрежевого/Телеграм.

- Настроение у наших ребят отличное, боевой дух высокий. Бойцы передают всем горожанам горячий привет, благодарят за заботу, помощь и моральную поддержку, особенно школьников за письма до слез, - рассказал Салмин.

Он также сообщил, что дорога до бойцов была непростой: блок-посты, проверки, досмотры, паспортный контроль.

- Выручал паспорт с томской пропиской и командировочное удостоверение - к сибирякам отношение у проверяющих особо теплое, - отметил Владимир Салмин.

Фото: мэра Стрежевого/Телеграм.

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