«Пусть мой УАЗ спасает парнишек»: пенсионер из Томска подарил машину солдатам СВО

Синий УАЗ перекрасили в защитный цвет перед отправкой в зону СВО. Фото: "Народный фронт"

В девяностых годах Владимир и Валентина Юрковы не могли нарадоваться своему новенькому автомобилю с повышенной проходимостью. Проживающую в пригороде Томска семью УАЗ тогда «спасал» от размытых и нечищеных дорог там, где не проходил «Москвич». «Теперь он будет спасать наших ребят на фронте, время пришло другое!», - так сказал Владимир супруге, когда посмотрел телесюжет из Донецка.

Владимир Юрков. Фото предоставлено героем публикации

«Увидел и закипело! Показывают вэсэушника, он стоит и восторженно хвалится: «Вот, нам подарили машину для вывоза раненых», а рядом стоит гнилая шестерка. Но шестерка - это ни о чем машина там, по грязи, прекрасно знаю такие дороги. Я человек не сентиментальный, но меня аж трясти начало, аж заплакал! Думаю, а чем моя хуже? И решил отдать УАЗ», - рассказывает томич.

Фото: "Народный фронт"

Как передать внедорожник на фронт, пенсионеры не знали. Священник церкви в Заварзино дал Валентине номер телефона атамана Корниловского казачьего хутора. Он подсказал обратиться в «Народный фронт».

«Мы обрадовались, что нашли, как передать машину и сможем помочь ребятам. Я все время плачу, когда смотрю репортажи, мне жалко солдат, молюсь за них. Пусть наш УАЗ спасает парнишек! Мы сами уже старые, чтобы ездить на рыбалку или охоту, автомобиль у нас стоял на всякий случай, и вот он – случай такой», - говорит Валентина Юркова.

Фото: "Народный фронт"

УАЗ оказался в отличном состоянии. Прослужив томичам более 20 лет, машина не прошла и 100 тысяч километров. По словам Владимира Ивановича, на одном колесе еще даже остались заводские колодки, меняли только помпу.

«Он бы еще, конечно, у меня ходил и ходил, но на фронте нужнее! Людям хоть поможет, вывезет хоть кого-нибудь, подвезет, спасет – уже не зря! А то показывают по телевизору, как там несут раненых - это несподручно. Техники там мало, потому что, как бойцы говорят, техника у них – это расходный материал: дроны, уазики», - рассказывает пенсионер.

Фото: "Народный фронт"

Перед отправкой в зону проведения военной операции автомобиль перекрасили в защитный цвет. Теперь - вместо синего сельского уазика на фронт отправится специально подготовленный внедорожник зеленого оттенка хаки.

«По словам казаков, весь тюнинг машины обошелся в 25 тысяч рублей. Ее уже полностью подготовили для бойцов. Вообще это бесценный подарок, который сделали ребятам наши земляки - пенсионер со своей женой, огромная им благодарность. УАЗ будет решать важные задачи на линии огня: на нем можно доставлять провизию, те же продукты, а можно вывозить раненых мальчишек. Думаю, эта машина спасет не одну жизнь там, где не окажется других автомобилей», - сказал координатор регионального исполкома «Народного фронта» по работе со СМИ Владимир Погудин.

Фото: "Народный фронт"

Уже на днях УАЗ погрузят в фуру и вместе с гуманитарным грузом от «Народного фронта» отправят из Томска в зону боевых действий.

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