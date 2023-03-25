Власти Томской области внесли предложения по восстановлению популяции сиговых видов рыб

Осетровые всегда в цене. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предложения в комплексную программу по восстановлению численности ценных сиговых видов рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе внес замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, это произошло во время совещания, которое провел руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в Тюмени.

Уточним, в разработке комплексной программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным, вместе с Росрыболовством участвуют ЯНАО, ХМАО, Тюменская, Томская и Новосибирская области. Участники совещания обсудили структуру программы, а также ее главную задачу - увеличение запасов основных видов сиговых (нельмы, муксуна и чира) до таких объемов, чтобы открыть промышленное рыболовство. При этом основной причиной снижения запасов этих видов рыб назвали браконьерство.

- В Томской области работает несколько рыбоводных предприятий, где есть производственные мощности для воспроизводства популяции ценных сиговых видов рыб. Они готовы приступить к выполнению этой важнейшей государственной задачи, - подчеркнул Андрей Кнорр. А также отметил, что уже сегодня регион вносит большой вклад в развитие пастбищного выращивания товарной пеляди в уральском и сибирском регионах России: из томской икры выращивают до пяти тысяч тонн товарной рыбы.

Вице-губернатор услышал томского чиновника и предложил задействовать местных рыбоводов для выполнения госзаказа, а также включить регион в план мероприятий комплексной программы, что позволит нарастить производственные мощности рыбоводных хозяйств, сформировать дополнительные ремонтно-маточные стада, новые рыбоводные пруды и т.д.

Андрей Кнорр также отметил, что для организации эффективного искусственного восстановления сиговых нужно увеличить и аквакультурную квоту на нельму и муксуна для предприятий Верхнеобского бассейна. И предоставить возможность рыбоводным хозяйствам осуществлять компенсационные мероприятия по возмещению ущерба водным биоресурсам в любом регионе Обь-Иртышского района, независимо от места его нанесения.

Также, было предложено рассмотреть вопрос о включении мероприятий комплексной программы в отдельный федеральный проект «Восстановление численности ценных сиговых видов рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе» в рамках нацпроекта «Экология».

Руководитель Росрыболовства согласился со всеми инициативами томского региона: госпрограмму доработают и через месяц передадут на рассмотрение в правительство РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Томская область является донором сиговодства России

Икра ценной рыбы отправляется в 16 регионов страны и за рубеж (подробнее...)