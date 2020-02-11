Томская область является донором сиговодства России

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:08:28+03:00

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- В настоящее время наши рыбоводные предприятия поставляют икру сиговых в 16 регионов России и Казахстан, где из томской икры выращивают до 5 тонн пеляди стоимостью 1 млрд рублей. В 2019 году для воспроизводства и выращивания ценных видов рыб на территории Томской области введены в эксплуатацию две новых рыбоводных линии с установками замкнутого водоснабжения (УЗВ). В предыдущие годы предприятия приобрели 20 единиц оборудования и создали две садковые линии. Всего в аквакультуру региона за шесть лет инвестировано 88 млн рублей.– рассказал журналистам заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

По словам вице-губернатора, товарное рыбоводство в регионе на протяжении последних лет показывает устойчивую динамику роста. В 2019 году томские предприятия вырастили 80,4 тонны товарной рыбы. Объем производства по сравнению с 2012 годом вырос в 8,6 раза, а количество предприятий увеличилось с 2 до 26.

В настоящее время в Томской области созданы собственные генетически чистые ремонтно-маточные стада, в том числе по ценным видам рыб. С 2018 года ежегодно отбирается и инкубируется икра от искусственно выращенного сибирского осетра.

С 2013 по 2019 годы в водоемы региона выпущено 120 млн экземпляров личинки (молоди) сиговых и осетровых.

«За последние два-три года мы восстановили популяцию пеляди на территории Обского бассейна. Сейчас делаем акцент на зарыбление водоемов такими видами рыб, как осетр, муксун и нельма», — уточнил вице-губернатор.

В 2020 году в рамках господдержки товарного рыбоводства будет направлено 8 млн рублей на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала

ИСТОЧНИК KP.RU