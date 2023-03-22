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НовостиОбщество22 марта 2023 1:25

Субсидируемые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Томск запустят в 2023 году

Рейсы будут проводиться дважды в неделю
Алёна Мищенко
Рейсы из Нижнего Новгорода в Томск будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Рейсы из Нижнего Новгорода в Томск будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Субсидируемые авиарейсы по направлениям Нижний Новгород - Томск и Нижневартовск - Томск запустят в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта расширило количество авиамаршрутов по программе региональных воздушных перевозок. Количество увеличено до 303 направлений, в него включены 26 новых направлений, в том числе два до Томска.

Как следует из документа, с 1 июня по 31 декабря 2023 года рейсы из Нижнего Новгорода в Томск будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолете CRJ-200 два раза в неделю.

Софинансирование Нижегородской областью и Томской областью составит в размере по 25%.

Полеты из Нижневартовска в Томск будет проводить авиакомпания «РусЛайн» до 31 декабря 2023 года на самолете CRJ 100/200. Софинансирование ХМАО 50%.