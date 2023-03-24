Екатерина Суханова представит Томскую область на федеральном этапе конкурса «Воспитатель года»

После победы на городском этапе Екатерину Суханову поздравил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Фото: пресс-службы администрации Томска.

24 марта стало известно имя победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года» - им стала Екатерина Суханова. Педагог из томского детского сада №40 стала лучшей среди 32 участников из 18 муниципалитетов Томской области, среди которых было 24 воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физкультуре, 2 учителя-логопеда и 1 педагог дополнительного образования.

Второе место компетентное жюри присудило Ирине Кулагиной, учителю-логопеду детского сада №2 «Пчёлка» города Асино, а третье - Наталии Родиковой, музыкальному руководителю колпашевского детсада «Золотой ключик».

Уточним, ранее Екатерина Суханова стала победителем городского этапа конкурса «Воспитатель года России-2023», финал которого состоялся 15 февраля. В скором времени ей предстоит отправиться в Волгоград, где будет проходить федеральный этап конкурса.

«Комсомолка» желает Екатерине Александровне победы!