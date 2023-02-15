«Воспитателем года» стала педагог из томского детсада №40

Михаил Ратнер и Екатерина Суханова. Фото: соцсети мэрии Томска.

Екатерина Суханова стала победителем городского этапа конкурса «Воспитатель года России-2023». Финал муниципального этапа конкурса состоялся 15 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации. Шесть педагогов городских детских садов состязались в конкурсном испытании «Педагогические дебаты». Они демонстрировали членам жюри профессиональный кругозор и навыки публичного выступления, а также умения грамотно, аргументированно и содержательно вести диалог.

По результатам конкурсных испытаний победителем стала воспитатель детсада №40 Екатерина Суханова, лауреатом I степени - педагог дополнительного образования детсада №103 Екатерина Орехова, лауреатом II степени - воспитатель детсада №93 Ольга Вахитова, лауреатом III степени - воспитатель детсада №57 Евгения Семёнова.

- «Воспитатель года» - очень престижное состязание. Вы, действительно, лучшие из лучших в профессии, - поздравил финалистов с высокими результатами и.о. мэра Михаил Ратнер. - Быть воспитателем - это огромный и очень важный труд. В ваших руках маленькие человечки, делающие первые шаги в этой жизни. Какой будет их жизнь в будущем, какими они станут людьми - во многом зависит от вас, вашего педагогического таланта и ваших человеческих качеств.

Кстати, в ближайшее время педагогам предстоит представлять город на региональном этапе конкурса.