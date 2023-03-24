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НовостиОбщество24 марта 2023 10:55

Томские ученые НИМЦ разработали приложение для интерпретации результатов УЗИ сердца

Программу можно использовать в нескольких областях медицины
Дарья Черникова
В приложении оценивают результаты пациентов в возрасте от 28 дней до 65 лет.

В приложении оценивают результаты пациентов в возрасте от 28 дней до 65 лет.

Фото: Александр ГЛУЗ

Учёные НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра разработали мобильное приложение для врачей. Программа интерпретирует результаты ультразвукового исследования (УЗИ) сердца, объяснили в пресс-службе региональной администрации.

За основу взяли математическую модель, разработанную с помощью десяти тысяч исследований, на сбор потратили более десяти лет. В приложении оценивают результаты пациентов в возрасте от 28 дней до 65 лет. Демоверсией специалисты пользуются в ознакомительном формате.

Как отметил заведующий лабораторией регистров сердечно-сосудистых заболеваний, высокотехнологичных вмешательств и телемедицины Владимир Кавешников, новинка очень важна в кардиохирургии - до операции, при оценке последствий вмешательства. Программа нацелена на терапию, кардиологию, функциональную диагностику и телемедицину - при удалённой консультации. Таким образом специалисты могут оценить нормативы показателей.

Напомним, томской клинической больнице №3 вручили миллион рублей на приобретение нового оборудования.