Томской клинической больнице №3 вручили миллион рублей на приобретение нового оборудования

Учреждение включает в себя две поликлиники, травмпункт, стационар, скорую экстренную помощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томской клинической больнице № 3 имени Бориса Альперовича исполнилось 55 лет. В коллективе более 900 сотрудников, к многофункциональному медицинскому центру прикреплены десятки тысяч пациентов. Учреждение включает в себя две поликлиники, травмпункт, стационар, скорую экстренную помощь.

Ветеранов и коллектив поздравил замгубернатора Александр Феденёв и вручил главному врачу больницы Вадиму Бойкову сертификат на миллион рублей для покупки нового оборудования. Он отметил грамотный коллектив профессионалов и поблагодарил каждого за терпение и верность призванию, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Благодарностью за многолетнюю добросовестную работу по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи населению и профессионализм отметили медицинскую сестру Татьяну Лубенцову и заведующего оториноларингологическим отделением Андрея Просекина.

Напомним, в Тимирязевском Томской области продолжают капитальный ремонт районной больницы.