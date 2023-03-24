Томское историческое здание детской больницы на набережной отремонтируют за 35 млн рублей

На объекте нужно заменить системы канализации, водоснабжения, электроснабжения, вентиляцию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Томское предприятие “СКИТ-93” одержало победу в аукционе на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения “Лечебница городская” за 35,1 млн рублей. В доме работает детская больница №2. На портале Госзакупок заказчиком указали областной центр по охране и использованию памятников истории и культуры.

Подрядной организации до декабря 2023 года необходимо восстановить отделочный слой фасада, усилить фундамент, заменить чердачный утеплитель, кровельное покрытие, окна и двери, застелить новое напольное покрытие на всех этажах. На объекте нужно заменить системы канализации, водоснабжения, электроснабжения, вентиляцию, отопление и благоустроить территорию медицинского учреждения. Договор на начало работ ещё не подписали.

До 1883 года особняк являлся собственность семьи купца Серебрянникова. В мае его выкупила городская дума. С 1902-го в доме открыли лечебницу для малоимущих, позже, во время русско-японской войны в здании развернули канцелярию запасного госпиталя. В 1932 году в историческом месте расположили детскую профилактическую амбулаторию.

Напомним, в Томске выбрали подрядчиков для проведения капремонта в школах №22 и 30.