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НовостиОбщество24 марта 2023 9:20

Томское историческое здание детской больницы на набережной отремонтируют за 35 млн рублей

Починить объект необходимо до декабря 2023 года
Дарья Черникова
На объекте нужно заменить системы канализации, водоснабжения, электроснабжения, вентиляцию.

На объекте нужно заменить системы канализации, водоснабжения, электроснабжения, вентиляцию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Томское предприятие “СКИТ-93” одержало победу в аукционе на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения “Лечебница городская” за 35,1 млн рублей. В доме работает детская больница №2. На портале Госзакупок заказчиком указали областной центр по охране и использованию памятников истории и культуры.

Подрядной организации до декабря 2023 года необходимо восстановить отделочный слой фасада, усилить фундамент, заменить чердачный утеплитель, кровельное покрытие, окна и двери, застелить новое напольное покрытие на всех этажах. На объекте нужно заменить системы канализации, водоснабжения, электроснабжения, вентиляцию, отопление и благоустроить территорию медицинского учреждения. Договор на начало работ ещё не подписали.

До 1883 года особняк являлся собственность семьи купца Серебрянникова. В мае его выкупила городская дума. С 1902-го в доме открыли лечебницу для малоимущих, позже, во время русско-японской войны в здании развернули канцелярию запасного госпиталя. В 1932 году в историческом месте расположили детскую профилактическую амбулаторию.

Напомним, в Томске выбрали подрядчиков для проведения капремонта в школах №22 и 30.