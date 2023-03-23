В Томске выбрали подрядчиков для проведения капремонта в школах №22 и 30

Фото: пресс-службы мэрии Томска.

Департамент капстроительства мэрии Томска завершил конкурсные мероприятия по выбору подрядчиков на капитальный ремонт в школах №22 и 30. Сейчас ними заключают муниципальные контракты. В пресс-службе мэрии напомнили, что ранее все проекты получили положительное заключение госэкспертизы.

Уточним, что в средней школе №30 сметная стоимость объекта - в ценах 2022 года - составляет 338 млн рублей. В здании выполнят демонтажные и отделочные работы, заменят окна и двери, отремонтируют кровлю, системы водоснабжения и канализации. Проведут мероприятия по пожарной безопасности и обеспечению доступа инвалидам.

Сметная стоимость капремонта в школе-интернате №22 (также в ценах на 2022 год) составляет 226 млн рублей. Здесь подрядчик отремонтирует инженерные системы, автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения, смонтирует освещение по периметру здания и выполнит ряд других работ.

Все работы, согласно конкурсной документации, должны завершиться до конца 2023 года.