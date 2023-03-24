Владимир Мазур представил опыт работы томского Губернаторского Светленского лицея в Москве на ВДНХ

Министр образования Московской области Илья Бронштейн, Александр Сайбединов в присутствии губернатора региона подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Во время десятого Московского международного салона образования на Выставке достижений народного хозяйства губернатор Томской области Владимир Мазур открыл пленарную дискуссию “Эмоциональное образование - взгляд в будущее”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Областной глава представил выдающийся опыт работы Губернаторского Светленского лицея вместе с его директором, народным учителем России, лауреатом премии правительства РФ в сфере образования и науки Александром Сайбединовым.

Выпускники показывают лучшие знания в ЕГЭ, ОГЭ, получают награды на всероссийских олимпиадах по промышленным технологиям и робототехнике. В учебном заведении практикуют массовое образование.

“Педагоги успешно раскрывают в детях творцов. Опыт зародился в студенческой столице России - Томске. Здесь обучаются молодые люди из 79 регионов и стран. Я уверен, что вы влюбитесь в наш лицей, заразитесь концепцией эмоционального образования так же, как в своё время это сделал председатель правительства Михаил Мишустин, многие министры, академики, послы, побывавшие в замечательных лицейских стенах. Говорю об этом и как губернатор, и как глава попечительского совета, и как отец”, - выступил с речью Владимир Мазур.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн, Александр Сайбединов в присутствии губернатора региона подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, лучших молодых педагогов профессионального образования выбрали в Томской области.