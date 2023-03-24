Лучших молодых педагогов профессионального образования выбрали в Томской области

Призёрам и победителям вручили сертификаты на получение губернаторской премии. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Победителем областного конкурса профессионального мастерства среди молодёжи “Педагогический дебют” выбрали преподавательницу английского языка Томского политехнического техникума Анастасию Глазырину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На втором месте оказалась педагог инженерной графики и компьютерного моделирования Томского экономико-промышленного колледжа Екатерина Полех, третье место заняла преподавательница истории Томского техникума информационных технологий Елена Петрова. Призёрам и победителям вручили сертификаты на получение губернаторской премии.

Соревнования проводили в рамках Года педагога и наставника, в мероприятии участвовали 23 образовательные организации. Финалистами стали десять педагогов техникумов и колледжей Томска, Северска, Асина.

Кандидаты презентовали практики реализации методик, проводили открытые уроки с цифровыми технологиями по английскому языку, химии, истории, информатике, инженерной графике.

Напомним, пятеро томских педагогов представят город на конкурсе “Учитель года”.