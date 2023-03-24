Жильцы еще одного аварийного дома в Томске требуют расселения

Фото: сообщество "Зов Народа"

Жители аварийного дома по улице Олега Кошевого, 40 в Томске вынуждены жить в разваливающемся доме, в котором гниют и проваливаются полы, а стены промерзают от сквозняков. Следователи 24 марта начали проверку информации о нарушении жилищных прав.

В группе общественного движения «Зов Народа» во «Вконтакте» появилась информация о том, что жильцы аварийного дома по улице Олега Кошевого, 40 живут в ветхом разваливающемся доме.

«Наш дом 1959 года постройки, деревянный по стенам, полами и потолочным перекрытиям. Находится в очень ветхом состоянии, полы прогнили и провалились, стены остаются, но щели на улицу приходится запихивать от сквозняков. Фундамента давно нет, он просто рассыпается и дом просел в землю на 30-40см. Из-за чего весенний паводок затекает прямо в подъезд. Везде из-за этого на стенах грибок. Очень сыро весной и осенью, и очень холодно зимой» - цитируется жительница дома.

По словам жильцов, 2 декабря 2022 года дом был признан аварийным и подлежал расселению. Однако администрация Томска заявила, что дом будет расселен не раньше 2025 года.

Жильцы также рассказали, что зимой из-за сильного холода томичка, проживающая в этом доме, включила обогреватель. Из-за старой проводки произошло замыкание и пожар. Хозяйка квартиры погибла. Как ранее сообщали в региональной прокуратуре, в пожаре погибла 83-летняя пенсионерка.

Жильцы направили обращение в Администрацию Томска и надзорные органы.

В пятницу, 24 марта, следователи заинтересовались аварийным домов по улице Олега Кошевого, 40.

«Следственными органами СК России по Томской области проводится проверка по размещенной в сети Интернет информации о нарушении прав граждан, проживающих в аварийном доме, расположенном по улице Олега Кошевого, 40 в городе Томске», – говорится в сообщении.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления на состав преступления о халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Журналист «КП-Томск» обратился в администрацию Томска с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

В мэрии сообщили, что после признания дома аварийным, жильцам было предложено маневренное жилье.

«Всем жильцам, как только дом был признан аварийным, был предложен маневренный фонд, от которого они отказались. Но при этом у жителей остается право в любой момент обратиться в администрацию Советского района с заявлением на маневренный фонд, позвонив по телефону 54-46-80. Людям объяснят процедуру и предоставят безопасное помещение, в котором они смогут проживать до официального расселения», – сообщили в мэрии.

В мэрии заявили, что на данный момент обращений по поводу выделения маневренного жилья от жителей этого дома не поступало.

По данным администрации Советского района, в аварийном доме по улице Олега Кошевого, 40 расположены 12 частных квартир. Расселение будет проводиться по муниципальной программе.