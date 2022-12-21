В пожаре на улице Олега Кошевого пострадала 83-летняя пенсионерка

Фото: прокуратура Томской области

В Томске сегодня, 21 декабря, в пожаре на улице Олега Кошевого, 40 пострадала 83-летняя пенсионерка. Женщина доставлена в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Сегодня, 21 декабря 2022 года в дневное время, в одной из квартир 8-квартирного деревянного жилого дома по ул. Олега Кошевого, 40 в г. Томске произошло возгорание", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что пенсионерка пыталась самостоятельно потушить возгорание, в результате чего получила ожоги и отравление угарным газом.

На данный момент ведется установка всех обстоятельств произошедшего.

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