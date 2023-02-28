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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:57

Томская областная дума разрабатывает пакет законопроектов для строительства студенческого кампуса

Ввод студгородка в эксплуатацию назначили на 2027 год
Дарья Черникова
Стоимость строительства кампуса оценили в 45 млрд рублей.

Стоимость строительства кампуса оценили в 45 млрд рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной 2023 года администрация Томской области вместе с депутатами Законодательной думы начнут разработку концессии и законов для возведения студенческого кампуса, рассказала 28 февраля на собрании областной думы спикер Оксана Козловская.

Заключить соглашение между региональной администрацией и концессионером планировали к ноябрю 2022 года, позже сроки перенесли на март 2023-го, а ввод в эксплуатацию на июль 2027 года. В декабре проект отправили на предварительную экспертизу в Главгосэкспертизу России и Минстрой.

Стоимость строительства оценили в 45 млрд рублей, из который 21,6 млрд - вложения инвесторов, 18,9 млрд рублей - деньги из федерального и областного бюджетов.

Напомним, томский студенческий кампус остается приоритетным проектом для России.