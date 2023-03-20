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НовостиОбщество20 марта 2023 7:00

Пятеро томских педагогов представят город на конкурсе “Учитель года”

Завершился отборочный этап соревнований специалистов
Дарья Черникова
Из Томска на следующий этап прошли пятеро специалистов.

Из Томска на следующий этап прошли пятеро специалистов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 по 15 марта проходил отборочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства “Учитель года России”.

Соревнования проходили заочно и включали два испытания “Медиавизитка” и “Методическая мастерская”, сообщили в пресс-службе томской администрации.

Лидерами конкурса стали 25 специалистов, пятеро из них - томские педагоги. В финале город представят учителя: английского языка русской классической гимназии № 2 Алёна Алифоренко; физической культуры школы № 43 Кирилл Базюк; русского языка гуманитарного лицея Анастасия Воспитанюк; русского языка и литературы школы №14 имени Лебедева Анастасия Дукмас; истории и обществознания лицея №1 имени Пушкина Роман Шеренков.

Напомним, в Томском государственном университете 24 марта проведут День открытых дверей для абитуриентов.