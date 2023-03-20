Пятеро томских педагогов представят город на конкурсе “Учитель года”

Из Томска на следующий этап прошли пятеро специалистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 по 15 марта проходил отборочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства “Учитель года России”.

Соревнования проходили заочно и включали два испытания “Медиавизитка” и “Методическая мастерская”, сообщили в пресс-службе томской администрации.

Лидерами конкурса стали 25 специалистов, пятеро из них - томские педагоги. В финале город представят учителя: английского языка русской классической гимназии № 2 Алёна Алифоренко; физической культуры школы № 43 Кирилл Базюк; русского языка гуманитарного лицея Анастасия Воспитанюк; русского языка и литературы школы №14 имени Лебедева Анастасия Дукмас; истории и обществознания лицея №1 имени Пушкина Роман Шеренков.

Напомним, в Томском государственном университете 24 марта проведут День открытых дверей для абитуриентов.