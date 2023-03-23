В Тимирязевском Томской области продолжают капитальный ремонт районной больницы

Больницу построили в 1987 году. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Тимирязевское по улице Путевой, 1г продолжают капитальный ремонт районной больницы, начавшийся в июле 2022 года. В 36-летнем здании сотрудники подрядчика “СибирьСтройСервис” провели демонтажные работы, перепланировку помещений и остекление. На первом этаже отделочные работы готовы на 75%, второй и третий завершили на 95%. В медицинской организации установили современную систему пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Строители заканчивают ставить внутренние двери, меняют электропроводку и монтируют вентиляционную систему. Для больницы купили оборудование и мебель, их установят после приведения здания в нормативное состояние.

На капитальный ремонт выделили более 26 млн рублей по областному проекту модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта “Здравоохранение”.

Напомним, томский “Облстройзаказчик” оспорит в суде отказ в выдаче разрешения на строительство поликлиники в Южных Воротах.