Около 40 юных актеров в Томске планирует прослушать школа-студия МХАТ

В пятницу, 24 марта, пройдет второй день прослушиваний школьников и студентов колледжей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Школа-студия МХАТ приехала в Томск с гастролями. В пятницу, 24 марта, пройдет второй день прослушиваний школьников и студентов колледжей, желающих стать актерами. Также томичей ждет показ спектаклей и выставка молодых художников, сообщил журналистам ректор Игорь Золотовицкий.

Он рассказал, что в первый день прослушиваний 23 марта пришли 15 человек. За два дня ожидается около 35-45 человек. Если бы желающих было больше, то у томичей был бы выше шанс пройти отбор на обучение.

По его мнению, театрам из провинциальных городов необходимо отправлять группы студентов на целевое обучение.

Заключительный день прослушиваний Школы МХАТ пройдет в концертном зале ТГУ 24 марта с 11 до 14 часов. Прийти туда могут студенты актерских факультетов творческих институтов и колледжей, а также учащиеся 11 классов.

Также 24 марта пройдет спектакль «Дни нашей жизни» на сцене Дворца народного творчества «Авангард». В этот же день в фойе дворца можно посмотреть выставку студентов «Диалог с классиком".

Гастроли Школы-студия МХАТ проходят при поддержке холдинга «Сибур» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».