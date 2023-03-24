В Томской области 24 марта запустят работу горячей линии по борьбе с туберкулезом

Пройти обследование можно офлайн в клинике до 31 марта. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

24 марта с 9:00 до 17:00 в Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре запустят работу горячей линии по борьбе с туберкулёзом. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Департамента здравоохранения региона “Область здоровья”.

О диагностике, профилактике и основных способах лечения инфекционного заболевания расскажут фтизиатры по номеру телефона +7-903-951-57-42.

Во фтизиопульмонологическом центре по улице Розы Люксембург, 17 до 31 марта с 8:00 до 19:00 желающим предоставляют возможность обследоваться на наличие туберкулёза и посетить специалиста. Записаться на скрининг необходимо предварительно по номеру телефона 8 (3822) 607-580. С собой в клинику взять документ, удостоверяющий личность.

Напомним, томичам рассказали об опасности ослепнуть при кори.