В Томске завершили строительство школы по улице Демьяна Бедного

1 сентябре ученики смогут пойти в новую школу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники подрядчика мэрии строительно-монтажного управления Томской домостроительной компании завершили возведение школы по улице Демьяна Бедного, сообщили в городской администрации. Специалисты смонтировали вентиляции и закончили другие необходимые работы.

Инспекция государственного строительного надзора начала приём объекта. После лицензирования здание введут в эксплуатацию. По словам руководителя департамента капитального строительства мэрии Арслана Садыкова, 1 сентября дети уже смогут отправиться в новую школу.

На 2023 год в томском бюджете предусмотрели 50 млн рублей на обеспечение софинансирования областному. Здание проектировали для доступности маломобильным гражданам. Образовательное учреждение возвели в рамках региональной программы “Современная школа” нацпроекта “Образование”.

Напомним, с жителей Томской области собирают деньги на новый забор для Кожевниковской школы.