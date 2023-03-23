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НовостиОбщество23 марта 2023 12:29

За неделю в Томске из-за травм на улице госпитализировали 16 детей

Всего помощь потребовалась 106 маленьким томичам
Екатерина Яганова
32 томича были госпитализированы с уличными травмами.

32 томича были госпитализированы с уличными травмами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 16 марта за помощью к медикам с уличными травмами обратились 377 жителей Томска. Из них 106 детей. Информацию опубликовал областной департамент здравоохранения со ссылкой на данные Территориального центра медицины катастроф.

При этом 32 человека были госпитализированы. Половина из них - дети. Остальные восстанавливали свое здоровье амбулаторно.

В облздраве также напомнили, что в Томске работают травмпункты для детей и взрослых. Адреса и график их работы можно посмотреть в инфографике ниже.

Фото: «Область здоровья»/Телеграм.

Фото: «Область здоровья»/Телеграм.

Фото: «Область здоровья»/Телеграм.

Фото: «Область здоровья»/Телеграм.

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