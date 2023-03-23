На борьбу с гололедом на томских тротуарах вышли «летучие бригады»

Фото: скриншот видео пресс-службы мэрии Томска.

По поручению и.о. мэра Томска Михаила Ратнера на пешеходных зонах городских улиц начали работать «летучие бригады». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Малые бригады из специалистов подрядных организаций с учетом погоды выезжают для обработки тротуаров песком. Задания они получают непосредственно от городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, сотрудники которого ежедневно проверяют состояние улично-дорожной сети и формируют планы по уборке снега и льда. Так, сегодня посыпали песком участок пер. Батенькова - от Ленина до Гагарина, где находится томское отделение «Всероссийского общества инвалидов», а также отдел библиотеки им. А.С. Пушкина, который специализируется на обслуживании людей с ограниченными возможностями.

- 30 минут назад мне позвонил директор и сказал съездить на определенный участок - посыпать тротуар песком. Там был слой льда, 10-15 сантиметров, который образовался после стоков с крыши здания, - рассказывает мастер ООО «Базис+» Виталий Чефонов. - Днем в песке присутствует более крупная фракция, которая сокращает скольжение. Мы быстро все посыпали, сейчас все ходят и радуются: никто не скользит.

Как отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус, формат «летучих бригад» позволяет быстро направлять небольшую команду на нужный участок тротуара, который требует противогололедной обработки.

- Далее сотрудники департамента уже формируют планы так, чтобы захватить этот участок при последующей уборке. Работа «летучих бригад» продлится до окончания сезона образования наледи на городских тротуарах, - уточнил Вячеслав Черноус.

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