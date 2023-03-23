«Это безобразие»: жители Томска возмущены гололедом в центре города

Гололед на улице Ленина. Фото: телеграм-канал "Я из Томска".

Жителям Томска продолжает угрожать опасность из-за гололеда. Коммунальные службы не могут обеспечить качественную уборку даже на центральных улицах.

Напомним, томичи все чаще стали жаловаться на гололед в городе. По информации облздрава, только с 28 февраля по 13 марта на улицах травмировались 646 человек, 60 из которых нуждались в госпитализации. О том, что происходило на городских улицах 17 марта мы рассказывали в нашем фоторепортаже.

Спустя неделю томичи продолжают оставлять гневные комментарии в социальных сетях о неудовлетворительной работе коммунальных служб. Томичи рассказывают о «выживаниях» на льду и о падениях, свидетелями которых становятся.

«Господа, я, конечно, все понимаю, но этого не пойму никогда. САХ, градоначальники! Для Вас снег и лёд это что, шутка какая-то? На таком льду можно переломаться на раз- два. И это безобразие в самом центре города - на пути к «белому дому» мимо 1000 мелочей. Позорище!», – написала возмущенная жительница Томска в паблике «Я из Томска».

В комментариях томичи также отметили, что тяжелее всего по льду передвигаться пенсионерам. Один из томичей стал свидетелем падения пожилого человека на «опасной» дороге.

В настоящее время во всех районах города можно наблюдать одинаковую картину. Весь Томск превратился в сплошной каток.