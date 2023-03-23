Томичам по социальным контрактам на развитие личного подсобного хозяйства выплатили более 40 млн рублей

49 семей занялись овощеводством. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2022 году 414 семей Томской области получили помощь по социальным контрактам для развития личного подсобного хозяйства. 162 договора заключили с многодетными и малоимущими. На поддержку перечислили 41,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Наибольшее число соцконтрактов подписали на ведение личного подсобного хозяйства жители Асиновского района - 62 семьи, в Бакчарском - 52, в Кривошеинском - 42. На развитие животноводства средства направили 258 семей. 75 занялись выращиванием растений, 49 - овощеводством, 29 выводят птиц, три семьи решили стать пчеловодами.

Программа доступна для томичей со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума - 14 466 рублей. На развитие выделяют от трёх до 12 месяцев, выплаты составляют до 200 тысяч рублей.

Для оформления социального контракта необходимо зарегистрироваться как самозанятый. Полученные средства направить на приобретение семян, техники, кормов, животных. После организовать продажу продукции. В собственности или аренде необходимо иметь земельный участок.

Напомним, многодетные семьи Томской области могут получить 300 тысяч рублей вместо земельного участка.