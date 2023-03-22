Томский “Облстройзаказчик” оспорит в суде отказ в выдаче разрешения на строительство поликлиники в Южных Воротах

Дальнейшую судьбу медицинского учреждения решит суд. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зональненском сельском поселении Томской области вопрос выдачи разрешения на возведение поликлиники в центре микрорайона Южные ворота решит арбитражный суд. В компании “Облстройзаказчик” подали иск. Как объяснили в телеграм-канале поселения, в проекте медучреждения не отражены парковочные места, а хорошая транспортная доступность отсутствует.

Во второй половине 2022 года запланировали перенести строительство поликлиники на участок с развитой инфраструктурой. Областной застройщик ТДСК планировал выкупить для этого территорию у частного владельца. Представители предприятия хотели безвозмездно передать участок по улице Тихой. После получения документов экспертизы планы изменились и начать застройку решили в центре Южных ворот.

По проекту, в течение двух лет администрация поселения должна сделать дорогу к поликлинике и парковочные места. Местные жители проголосовали против строительства новой дороги. Но власти утвердили программу по поручению региона. Администрация Томского района оказалась полностью принять полномочия о возведению трассы. Исходя из техзадания, стоянку необходимо разместить в границах территории, но парковочные места туда не поместятся.

Из-за некачественного грунта в фундамент медорганизации забили 13-метровые сваи через каждые 1,5 метра и уложили монолитную плиту. Эксперты оценили стоимость земель примерно в 500 млн рублей.

Всем местным жителям поселения необходима поликлиника. Однако её расположение не должно причинять дискомфорт. А в случае чрезвычайной ситуации, из неё важно успеть эвакуироваться. Дальнейшую судьбу медицинского учреждения решит суд.

Напомним, объединение трех томских медучреждений позволит увеличить штат врачей.