В Томске провели сибирский фестиваль “Большая медведица” с участием детей с двойной исключительностью

Победители приняли участие в гала-концерте. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

22 марта в Томске провели фестиваль “Большая медведица” с участием детей с двойной исключительностью из Сибирского федерального округа. Социально-культурную экспедицию реализовали с помощью благотворительного фонда “Равенство возможностей”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поблагодарил наставников и организаторов.

“Мы гордимся нынешними и будущими достижениями. Нашему стремительно меняющемуся миру нужны ваши таланты, открытия и свершения”, - заявил Кириенко.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова подчеркнула, что в участников верят и поддерживают. Для них создают вдохновляющие и доступные проекты.

Губернатор региона Владимир Мазур пожелал юным талантам достигать успехов в дальнейшем и встречать на пути достойных людей.

На фестивале провели авторские мастер-классы вместе с экспертами социально-культурной экспедиции, гала-концерт в Томском театре драмы с победителями конкурса и пленарную дискуссию “Семь секретов успешного взаимодействия с людьми безграничных возможностей”.

В номинации “Вокал” одержали победу Фёдор Выграненко из Новосибирска и Николай Иванов из села Власиха Алтайского края. В категории “Театральное творчество”лучшим стал Виктор Лисовой из посёлка Тубинский Иркутской области, в танцах выиграл новосибирец Артём Николенко, в “Оригинальном жанре” победил барнаулец Владислав Нартов. Лучшей в “Инструментальном исполнении” жюри признали Анну Воронкову из Томска. Первое место в номинации “Литературное творчество” отдали Веронике Широковой из поселка городского типа Краснокаменск Красноярского края. В “Изобразительном искусстве” возрастной категории до 11 лет победу присудили Дамиру Войнову из села Вороново Томской области, в группе старше 12 лет выиграла омичка Надежда Евсеенко. В номинации “Выбор организаторов” призёрами стали 27 детей и коллективов.

Напомним, инвалид-колясочник из Томска попросил главу Московской области купить городу троллейбусы и трамваи.