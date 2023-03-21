Инвалид-колясочник из Томска попросил главу Московской области купить городу троллейбусы и трамваи

Томич попросил московских чиновников купить городу новые трамваи. Фото: Анна Ковалёва

Инвалид-колясочник из Томска Андрей Виноградов попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь городу с покупкой 40 низкопольных троллейбусов и 20 трамваев. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Милый Томск».

Мужчина написал, что все видят, как развивается Москва и Московская область: очень много общественного транспорта, своевременно обновляется автопарк трамваев и троллейбусов.

- Очень рад за Москву, но, к сожалению, Томску в 2021 году было выделено с Москвы 40 единиц троллейбусов, из которых в данный момент 20 троллейбусов сломанных или ушли на запчасти. Все, к сожалению, печально у нас в городе с электротранспортом, - посетовал томич. - Хотелось бы, чтобы Вы помогли Томску приобрести хотя бы 40 единиц троллейбусов и 20 трамваев. Был бы очень благодарен Вам, чтобы весь этот транспорт был низкопольным и в хорошем состоянии, так как я передвигаюсь на общественном транспорте.

Андрей Виноградов также отметил, что его очень впечатляет электротранспорт, которым пользуются и жители города (среди них много студентов) и многие приезжие.

- Если вы сможете помочь Томску, мы очень будем благодарны и никогда не забудем! - такими словами закончил мужчина свое обращение-просьбу.

Об истинной реакции чиновников правительства Московской области стоит только догадываться. Тем не менее, из министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области томичу пришел официальный ответ: «В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрено ваше обращение по вопросу организации транспортного обслуживания в Томске. Организация транспортного обслуживания в г. Томске находится в компетенции Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томска.

По вопросу транспортного обслуживания г. Томск вы можете обращаться по адресу: пр. Ленина, 117, Томск, Томская область, 634009, телефон: 8 (382) 290-06-32».

Уточним, что документы был составлен за подписью первого заместителя министра Е.Г. Аптекина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять единиц низкопольных трамваем поступят в Томск к 2024 году

На сегодняшний день таких трамваем в городе нет (подробнее...)