Многодетные семьи из Томской области могут получить удостоверение

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В Томской области, по поручению губернатора Владимира Мазура, началась выдача удостоверений многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Для получения удостоверения многодетной семьи достаточно обратиться в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Сейчас прием проводится по предварительной записи", - говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что данный документ могут оформить родители ил опекуны семьи. Важным критерием считается наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Также уточняется, что если многодетная семья получает выплаты от социальной защиты, то необходимо заполнить заявление и предоставить паспорт. также добавляется, что если выплаты семья не получает, то нужно будет предоставить паспорта родителей и свидетельство о рождении детей.